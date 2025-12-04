4 yaralı hastaneye kaldırıldı: İETT kaza yaptı!

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025

İstanbul'daki İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi. Kozyatağı- Esatpaşa seferini yapan 10EK numaralı İETT otobüsünün şoförü önce önünde seyreden araca çarptı. Sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören Hüseyin Demir hala olayın şokundaydı. "Büyük bir faciadan döndük. Verilmiş sadakamız varmış. Bizi sevindiren, otobüsün altında kimsenin kalmamış olması. Şoförle birlikte 4 yaralı olduğu söyleniyor" diye konuştu.

