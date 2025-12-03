takvim-logo

Arnavutköy'de İETT otobüsü alev topuna döndü!

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Arnavutköy’de İETT otobüsü alev topuna döndü!

Olay, saat 00.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Fenertepe mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İETT'ye ait seyir halindeki otobüste bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerken, alevler kısa sürede otobüsü sardı.

Arnavutköy'de İETT otobüsü alev alev yandı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Arnavutköy'de İETT otobüsü alev topuna döndü!

Arnavutköy'de İETT otobüsü alev alev yandı. (DHA)Arnavutköy'de İETT otobüsü alev alev yandı. (DHA)

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale gelirken, olay sırasında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN