Arnavutköy’de İETT otobüsü alev topuna döndü!

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 01:07

Olay, saat 00.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Fenertepe mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İETT'ye ait seyir halindeki otobüste bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerken, alevler kısa sürede otobüsü sardı.