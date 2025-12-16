Uyuşturucu testleri pozitif çıktı! 'Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım' yalanı patladı! 5 farklı torbacıyla rezidansta partiler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek saç ve kan örnekleri alınmıştı. Şüphelilerin saç örneklerinde yapılan incelemelerinden çıkan uyuşturucu maddeler tek tek sıralandı. Ersoy'un kokain kullandığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek saç ve kan örnekleri alınmıştı.
Ersoy'un yanı sıra geçtiğimiz hafta da ünlü spikerler Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet gibi isimler de Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerden sonra serbest bırakılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun şüphelilerle ilgili incelemeleri tamamlandı. Şüphelilerin saç örneklerinde yapılan incelemelerinden çıkan uyuşturucu maddeler tek tek sıralandı. Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ersoy'un kokain kullandığı belirlendi.
Uyuşturucu testi pozitif çıkanlar arasında ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci de yer aldı. Cebeci'nin hem kokain hem de esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testi pozitif çıkan bir diğer isim de Mustafa Manaz oldu.