5 torbacı ile çalışıyordu: "Eve girip çıkmayan yoktu..." Odanın dört köşesi ayna kaplıydı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dinlenen bir tanık, bazı iş dünyasında yer alan isimlerin Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un Vadi İstanbul'un yanındaki bir rezidans içindeki bekar evine ziyaretlerde bulunduğunu belirtti. Bir tanık, 5 farklı torbacının eve uyuşturucu temin ettiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dinlenen bir tanık, bazı iş dünyasında yer alan isimlerin Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un Vadi İstanbul'un yanındaki bir rezidans içindeki bekar evine ziyaretlerde bulunduğunu belirtti. Tanık ifadesinde, "Eve girip çıkmayan yoktu. Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü kutlamasının yapıldığı bu evde, E.A ve D.Y. ile tanışıldı. Akif'in o evde her tarafı ayna olan yatak odası vardı" dedi.

Tanık ifadesinin devamında, ev partilerindeki uyuşturucu kimler tarafından temin edildiğinin sorulması üzerine, bu tür partilerin sık sık yapıldığını ve 5 farklı torbacıdan uyuşturucuyu temin ettiklerini söyledi.



İBB'DE ÇALIŞAN KADIN DETAYI

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanmış 4'ü ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Serbest kalan isimlerden bir tanesi de İBB'de çalışan Buse Ö. oldu. Buse Ö.'nün Ersoy'un sürekli takıldığı bir kız olduğu belirtti.



ERSOY'UN KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un verdiği uyuşturucu testi pozitif çıktı.



ARKADAŞLARININ TELEFONUNDAN SİPARİŞ

Uyuşturucu maddeleri satın alırken, partiye katılan kişilerin telefonundan irtibata geçmediklerini belirten tanık, "Telefonlarının takibe düşmemesi için farklı farklı telefonundan arama yaparak sipariş veriyorlardı" ifadelerini kullandı.

Haber: Atakan Irmak

