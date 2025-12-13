Mustafa Manaz kimdir, nereli, evli mi? Mustafa Manaz neden tutuklandı, suçu ne?

Mustafa Manaz kimdir?

Mustafa Manaz, lojistik ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Uzun yıllardır uluslararası lojistik, tedarik zinciri yönetimi ve taşımacılık sektörlerinde görev almaktadır. Manaz'ın nereli olduğu, yaşı ve evli olup olmadığı bilgisine ilişkin kamuoyuna açık detay bulunmamaktadır.