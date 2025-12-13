Kadraj Galeri Kadraj İkon Mustafa Manaz kimdir, nereli, evli mi? Mustafa Manaz neden tutuklandı, suçu ne?

Medya sektöründeki karanlık ağ deşifre edilirken tutuklanan isimler arasında Mustafa Manaz'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı merak edilmeye başlandı. Habertürk genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la beraber Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan 'uyuşturucu madde bulundurmak', 'kullanmak' ve 'kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarıyla tutuklanırken soruşturmanın seyri merak ediliyor. Peki Mustafa Manaz kimdir, nereli, evli mi, kaç yaşında? Mustafa Manaz hakkındaki iddialar neler, suçu ne?

Giriş Tarihi: 13.12.2025 12:19 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:24
Medya dünyasında yankı uyandıran soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan isimler kamuoyunun gündemine oturdu. Soruşturma dosyasında yer alan kişiler arasında Mustafa Manaz da bulunurken Manaz'ın kim olduğu ve hangi alanda faaliyet gösterdiği merak konusu oldu.

Mustafa Manaz kimdir?

Mustafa Manaz, lojistik ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Uzun yıllardır uluslararası lojistik, tedarik zinciri yönetimi ve taşımacılık sektörlerinde görev almaktadır. Manaz'ın nereli olduğu, yaşı ve evli olup olmadığı bilgisine ilişkin kamuoyuna açık detay bulunmamaktadır.

İstanbul merkezli çalışmalarıyla bilinen Manaz, özel sektörde yönetici ve kurucu ortak pozisyonlarında bulunmuştur.

Mustafa Manaz ne iş yapıyor?

Mustafa Manaz, Network Global Lojistik A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer almaktadır. 2009 yılından bu yana şirkette aktif olarak görev alıp, uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında çalıştığı biliniyor.

Mustafa Manaz, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümünde 2001–2005 yılları arasında tamamladı. Kafkas Üniversitesi'nde İthalat-İhracat alanında ön lisans eğitimi aldı.

Mustafa Manaz neden tutuklandı?

Mustafa Manaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ve bulundurulması iddiaları çerçevesinde yürütülüyor.

