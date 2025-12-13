Mustafa Manaz kimdir, nereli, evli mi? Mustafa Manaz neden tutuklandı, suçu ne?
Medya sektöründeki karanlık ağ deşifre edilirken tutuklanan isimler arasında Mustafa Manaz'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı merak edilmeye başlandı. Habertürk genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la beraber Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan 'uyuşturucu madde bulundurmak', 'kullanmak' ve 'kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarıyla tutuklanırken soruşturmanın seyri merak ediliyor. Peki Mustafa Manaz kimdir, nereli, evli mi, kaç yaşında? Mustafa Manaz hakkındaki iddialar neler, suçu ne?
Giriş Tarihi: 13.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:24