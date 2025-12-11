Arnavutköy’de okulda skandal olay: Müdüre zehirli yemek iddiası gündem oldu! Tutuklu hademenin ifadesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 16:40

Sabah'ın haberine göre; temizlik personeli Züfre Sağlam okul müdürü Yüksel Bölükbaşı'yı 8 Aralık'ta zehirlemeye kalkıştı. Sağlam'ın, öğle yemeğinde pişirilmek üzere dondurucudan çıkarılan tavuğun içine çamaşır suyu koyduğu ve böylece müdürü hedef aldığı öne sürüldü. Durumun fark edilmesi üzerine müdür Bölükbaşı güvenlik kayıtlarını alarak en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

O gün kahvaltı yapmak için mutfaktan bir şeyler almaya gitmiştim. Bahse konu tencerede bulunan yemek yalnızca müdür ve müdür yardımcıları için hazırlanmıştı; öğretmenlerin yemesi söz konusu değildi. Hakkımda ortaya atılan iddialar tamamen iftiradır. Beni okuldan gönderebilmek amacıyla bu suçlamaların yöneltildiğine inanıyorum."

"Ben Şeyh Şamil İlkokulu'nda 13 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Okulun müştemilatında kaldığım için müdür ve müdür yardımcısının uzun süredir tarafıma mobing uyguladığını düşünüyorum. Bu nedenle kendilerini CİMER'e şikayet ettim. Görevim gereği yemek yapılan bölüme girip çıkarım. Müdür ve müdür yardımcılarının yediği tavuğa çamaşır suyu döktüğüm iddiası kesinlikle doğru değildir."

YAKINLARI KONUŞTU: KADININ BÖYLE BİR ŞEY YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL

Züfre S.'yi tanıyan veliler ve yakınları okula gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Züfre S.'nin eski çalışma arkadaşı Gizem Yılmaz, "Ben 3 yıl önce bu okulun kantininde çalıştım. Züfre arkadaşımı da yaklaşık 10 senedir tanıyorum. 3 yıl boyunca birlikte çalıştık. Bu kadının böyle bir şey yapması mümkün değil. Sokaktaki canlılara bile bakan bir insan. Kaldı ki insan sağlığına zarar verecek biri asla değildir. Arkadaşımızdan bildiğimiz kadarıyla, kadrolu olduğu için çalışmalarını mı istemiyorlardı, ne yapıyorlardı bilmiyoruz ama sürekli mobbing uygulamaya başladılar. Arkadaşımız da gidip şikâyet etti. Şikayetten sonra müfettişler gelip gitmeye başladı. Bu olaydan sonra araları ister istemez gerginleşti. Daha sonra da böyle bir şey yapıldı. Bu kesinlikle olacak bir şey değil.

Burası okul; temizlik malzemeleri burada olacak tabii ki. Bu okulda neden yemek yapılıyor? Ayrıca arkadaşımızın bunu yaptığı görülmüyor. Yemeğin içine bir şey kattığı görülmüyor. Neden suçlanıyor ? Müdür Bey 'Ben gözümle gördüm' demiş. Eğer gerçekten gördüyse, kamera da müdür beyin gördüğünü görmüştür. Peki kamera kayıtları nerede? Neden açıklanmıyor? Tüm kamera kayıtlarının ortaya çıkmasını istiyoruz. Arkadaşımızın suçsuz yere yattığını düşünüyoruz ve kimin suçu varsa hepsinin ceza almasını istiyoruz." dedi.

"KADROLU OLDUĞUNDAN BİR ŞEY YAPAMADILAR AMA BÜYÜK BİR MOBBİNG UYGULADILAR"

Eski okul aile birliği başkanı Aysun Özer ise "Ben de daha önce 2 yıl burada okul aile birliği görevlisiydim. Arkadaşımız 14 yıldır bu okulda. Bunun bir komplo olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün veliler de dahil herkes bu durumun farkında. Daha önce yaşanan sürtüşmelerle ilgili intikam amaçlı yapıldığı belli. Kadını lojmandan çıkarmak istediler. Kadın kadrolu olduğu için işlem yapamadılar ama çok büyük mobbing uyguladılar. Yeni gelen bazı temizlik işçilerinin müdüre yakın davrandığını düşünüyorum ve bu kurguya onların dahil olduğuna eminim. Kriminal sonuç gelmeden 'etin içinde çamaşır suyu bulundu' deniyor ama ortada pişmiş bir yemek yok, yiyen yok, zehirlenen yok.

Bu nasıl bir zehirlenme gerekçesiyle tutuklama oluyor? Et üç gün okulda bekletiliyor, üç gün sonra kriminal incelemeye gönderiliyor. Neden bekletiliyor? Arkadaşımıza müdür bu durumu söylediğinde, 'Hocam polisi çağırın, tutanak tutun, savunmamı yazayım' diyor. Neden pazartesi yapılmıyor da salı akşamı şikâyette bulunuluyor, çarşamba günü et gönderiliyor? Bu, müfettişlere ve Milli Eğitim'e yaptığı şikâyetler nedeniyle kadına kurulmuş bir komplo" şeklinde konuştu.