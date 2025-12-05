Haberler

Özge Ulusoy’dan yürek yakan paylaşım: Sanıklar dışarıda eğleniyor!

Ünlü manken Özge Ulusoy, trafik kazasında hayatını kaybeden babası Haydar Ulusoy'u mezarı başında andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 'Hiç geçmeyecek o sızı içimize yerleşeli tam 3 yıl olmuş' sözleriyle duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025

Ünlü manken Özge Ulusoy, trafik kazasında hayatını kaybeden babası Haydar Ulusoy'u mezarı başında andı.



'O SİZİ HİÇ GEÇMEYECEK'

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, 2022 yılında Ankara'da karşıdan karşıya geçerken 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Elif Nasır Nalbant'ın otomobiliyle çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nalbant, serbest bırakıldı. İstinaf mahkemesi, Nalbant'ın hız sınırını aştığı gerekçesiyle bilinçli taksirden ceza alması gerektiğine hükmedip, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi.

'SANIK DIŞARDA EĞLENİYOR'

Özge Ulusoy, ölümünün üçüncü yıl dönümünde babasının mezarını ziyaret etti. Acısını her fırsatta dile getiren Ulusoy, mezar başında yaptığı paylaşımda duygularını şu ifadelerle aktardı: "Babamın vefatının 3. yıl dönümü... Bugün onu görmeye geldik. Hiç geçmeyecek o sızı içimize yerleşeli tam 3 yıl geçmiş. Mekanın cennet olsun babam. Bunu gören herkes onun için dua eder mi? Allah kabul etsin." Ulusoy, kaza sonrası serbest kalan şüpheli Elif Nalbant'ı adım adım takip etti. Fotoğraflarını yayınlayan Ulusoy, "Babamı öldürüp suçu üzerine yıkmaya çalışan ve 4 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası olan sanık ne yapıyor derseniz; eğleniyor. Nasıl mı? İzin almış... Evet yanlış duymadınız hapisten izin almış." ifadesini kullandı.

