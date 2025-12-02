TOKİ 1+1, 2+1 örnek daire fotoğrafları: TOKİ 500 bin konut projesi evleri kaç metrekare, özellikleri neler?

Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ daireleri nasıl olacak? 1+1 ve 2+1 örnek evlerin özellikleri

TOKİ'nin yeni sosyal konut projeleri kapsamında hazırlanan 1+1 ve 2+1 örnek daireler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Modern mimari anlayışıyla tasarlanan dairelerde salon, mutfak, yatak odaları ve banyo alanları fonksiyonellik gözetilerek planlanırken, özellikle küçük metrekarelerin verimli kullanımına yönelik çözümler dikkat çekiyor. İşte örnek evlerin fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 02.12.2025 17:02
Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut atağını sürdüren TOKİ projelerinde 1+1 ve 2+1 daire tiplerini öne çıkarıyor. Kullanışlı iç mekan tasarımları ve güncel yaşam ihtiyaçlarını karşılayan planlarıyla beğeni toplayan örnek daireler, vatandaşlara nasıl bir yaşam alanı sunulacağı konusunda ilk ipuçlarını veriyor. Peki dairelere kaç metrekare? İşte özellikleri!

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ EVLERİ KAÇ METREKARE?

🔹"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek daireler; 55 metrekarelik 1+1, ayrıca 65 ve 80 metrekarelik iki farklı 2+1 seçeneklerinden oluşacak. Konutların satış bedelleri ile taksit tutarları ise İstanbul ve Anadolu illeri arasında değişiklik gösterecek.

🔹Anadolu'da satışa çıkacak 1+1 dairelerin fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenirken, 65 metrekarelik 2+1 daireler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik geniş 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL olacak.

🔹Ödeme planlarında da net rakamlar paylaşıldı. Buna göre Anadolu'da 1+1 dairelerin aylık taksitleri 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 dairelerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak uygulanacak.

KONUT FİYATLARI VE ÖDEME DETAYLARI

🔹İstanbul'da satışa çıkacak konutlarda fiyatlar metrekareye ve daire tipine göre değişiyor. Buna göre 1+1 dairelerin satış bedeli 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı.

