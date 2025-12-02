TOKİ 1+1, 2+1 örnek daire fotoğrafları: TOKİ 500 bin konut projesi evleri kaç metrekare, özellikleri neler?

KONUT FİYATLARI VE ÖDEME DETAYLARI

🔹İstanbul'da satışa çıkacak konutlarda fiyatlar metrekareye ve daire tipine göre değişiyor. Buna göre 1+1 dairelerin satış bedeli 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı.

(Görsel: 2+1 80 metrekare örnek daire)