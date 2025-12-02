TOKİ 1+1, 2+1 örnek daire fotoğrafları: TOKİ 500 bin konut projesi evleri kaç metrekare, özellikleri neler?

TOKİ daireleri nasıl olacak? 1+1 ve 2+1 örnek evlerin özellikleri
TOKİ'nin yeni sosyal konut projeleri kapsamında hazırlanan 1+1 ve 2+1 örnek daireler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Modern mimari anlayışıyla tasarlanan dairelerde salon, mutfak, yatak odaları ve banyo alanları fonksiyonellik gözetilerek planlanırken, özellikle küçük metrekarelerin verimli kullanımına yönelik çözümler dikkat çekiyor. İşte örnek evlerin fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 02.12.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:04