Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvikten suç duyurusu!

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 19:42

Programa konuk olan Merve Taşkın 'ın sözlerinin tartışma yarattığı belirtilen dilekçede, Taşkın'ın yayın boyunca "fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu, lüks bir yaşam sunduğu ve özendirici tarafları bulunduğu" yönünde algı oluşturduğu belirtildi. Şikayet metninde ayrıca, Hülya Avşar 'ın Taşkın'a "övgü içeren, normalleştirici ve imrendirici ifadelerle destek verdiği" ileri sürülerek videoya erişim engeli talep edildi.

DAHA ÖNCE DE YARGI SÜRECİ YAŞAMIŞTI

Merve Taşkın daha önce de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle adliyelik olmuştu. Mizah amaçlı yaptığını söylediği bu paylaşımda Taşkın, "Sevgililer Günü'nü yalnız geçireceklere 400 bin TL'ye eşlik edebilirim" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu paylaşımın ardından çok sayıda kişinin CİMER'e şikayette bulunmasıyla başlatılan soruşturmada Taşkın hakkında adli kontrol uygulanmış, mahkeme daha sonra konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirlerini kaldırmıştı. Dava, eksik belgelerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.