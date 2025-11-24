Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvikten suç duyurusu!
Ünlü sanatçı Hülya Avşar ile fenomen Merve Taşkın, YouTube programındaki ifadeleri nedeniyle “fuhuşa teşvik” ve “müstehcenlik” iddialarıyla savcılığa şikâyet edildi. Dilekçede, Taşkın’ın yayında fuhuşu özendirici algı oluşturduğu, Avşar’ın ise bunu “normalleştirici” sözlerle desteklediği ileri sürüldü.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar ile sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Avşar'ın YouTube kanalında yayımlanan programa ilişkin ifadeleri nedeniyle savcılığa şikayet edildi. Hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde ikiliye yöneltilen suçlamalar arasında "fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik söylemler" bulunduğu öne sürüldü.
Programa konuk olan Merve Taşkın'ın sözlerinin tartışma yarattığı belirtilen dilekçede, Taşkın'ın yayın boyunca "fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu, lüks bir yaşam sunduğu ve özendirici tarafları bulunduğu" yönünde algı oluşturduğu belirtildi. Şikayet metninde ayrıca, Hülya Avşar'ın Taşkın'a "övgü içeren, normalleştirici ve imrendirici ifadelerle destek verdiği" ileri sürülerek videoya erişim engeli talep edildi.
DAHA ÖNCE DE YARGI SÜRECİ YAŞAMIŞTI
Merve Taşkın daha önce de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle adliyelik olmuştu. Mizah amaçlı yaptığını söylediği bu paylaşımda Taşkın, "Sevgililer Günü'nü yalnız geçireceklere 400 bin TL'ye eşlik edebilirim" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu paylaşımın ardından çok sayıda kişinin CİMER'e şikayette bulunmasıyla başlatılan soruşturmada Taşkın hakkında adli kontrol uygulanmış, mahkeme daha sonra konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirlerini kaldırmıştı. Dava, eksik belgelerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.