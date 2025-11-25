İnsan sağlığıyla oynuyorlar! Pide imalatı yapan iş yerinde mide bulandıran görüntüler
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden işletmede bozulmuş et ve hijyen eksikliği tespit etti. İşyeri ise mühürlendi.
Devrek Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sağlığa sakıncalı pide imalatı yapan bir iş yeri mühürlendi.
Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren pideci dükkanında yapılan denetimlerde, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak üretim yapıldığı belirlendi. İş yeri imalat bölümünde yapılan incelemede bozulmuş ve kokmuş etler, küf ve pas oluşmuş ekipmanlar tespit edildi.
Devrek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçedeki iş yerlerinde sürekli denetimler gerçekleştirildiği vurgulanarak, "Bugün yapılan denetimlerde pide imalatı yapan iş yerinde halk sağlığını hiçe sayan görüntüler ile karşı karşıya kaldık.