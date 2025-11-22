İkbal Uzuner’in mezarıyla ilgili skandal paylaşımlara üç gözaltı

Edirnekapı’daki surlarda Semih Çelik tarafından vahşice öldürülen İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketler yapan 2 kişi gözaltına alındı.

22 Kasım 2025

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) katledip Edirnekapı'daki sularlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in (19) sesiyle video paylaşan ve öldürülen Uzuner'in mezarından sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kız çocuğu Y.A. (15) ile mezar başında uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen Ö.D. (15) ve Ö.E.E. gözaltına aldı. Mezarlıkta olmayan ancak D.D.Ö'yü tehdit edenler arasında olduğu tespit edilen E.N.A. (15) da yakalandı ancak emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Şüphelilerin bugün "ölen kişinin hatırasına hakaret" suçundan adliye sevk edilmesi bekleniyor.