Gaziantep’te uyanık beyin ameliyatıyla tümör alındı

Telefon tamircisi Seyit Fıstıkçı, kol ve bacaklarındaki uyuşukluk şikâyetiyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özcan Sönmez, tümörün hassas bölgede bulunması nedeniyle ameliyatın “uyanık yöntemle” yapılmasına karar verdi. Bilinci açık şekilde gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı ve bunun bölgede bir ilk olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025

Gaziantep'te telefon tamircisi Seyit Fıstıkçı (36), kol ve bacaklarında hissettiği uyuşukluk nedeniyle doktora gitti. Tetkiklerde Fıstıkçı'nın beyninde tümör olduğu tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özcan Sönmez, tümörün hassas bölgede bulunması nedeniyle olası felçe karşı için uyanık yönteminin uygulanması gerektiğine karar verdi. Hastaya bilinci açık olarak yapılan operasyon başarılı geçti. Bu ameliyatın bölgede bir ilk olduğu bildirildi.