İstanbul’da tornavida ile ATM soyan T.K. yakalandı
Kafasına kask takıp yüzünü gizleyerek yalnızca tornavida kullanıp ATM’lerden para çeken 36 yaşındaki T.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
İstanbul'da kafasına kask takıp yüzünü gizleyerek sadece tornavida kullanarak ATM'lerden para çeken 36 yaşındaki T.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin onlarca ATM'yi aynı yöntemle soyduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen tornavidalı hırsız tutuklandı.