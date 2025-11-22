takvim-logo

İstanbul’da tornavida ile ATM soyan T.K. yakalandı

Kafasına kask takıp yüzünü gizleyerek yalnızca tornavida kullanıp ATM’lerden para çeken 36 yaşındaki T.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
İstanbul’da tornavida ile ATM soyan T.K. yakalandı

İstanbul'da kafasına kask takıp yüzünü gizleyerek sadece tornavida kullanarak ATM'lerden para çeken 36 yaşındaki T.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin onlarca ATM'yi aynı yöntemle soyduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen tornavidalı hırsız tutuklandı.