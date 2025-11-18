Acı tesadüf! Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor

İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin trajik şekilde hayatlarını kaybetmelerinin ardından, aileyi hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi konuştu. Baba Böcek'in,'Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dediği öğrenildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 15:24

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Böcek ailesini hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi o anları anlattı. Tanrıverdi, "Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu" dedi.



Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal'ın hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi sarsan olayda aileyi hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi o anları anlattı.

Böcek ailesini hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi

"HASTANEYE DOĞRU GİDERKEN KIZ ÇOCUĞU SÜREKLİ KUSUYORDU. ANNE BAYGINDI"

Fatih'te taksicilik yapan Sercan Tanrıverdi, "12 Kasım günü saat 11.20'de aile, Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atladı. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler. Bezmialem Hastanesi'ne doğru yola çıktım, aileyi telaşlı gördüm. Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecek yemiştik galiba bize dokundu diye cevap verdi. 'Lütfen en yakın hastaneye bizi götür' dedi. Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu. Babayla sohbet ettiğimde, 'Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dedi.

Taksici Tanrıverdi, "Ben normal taksi şoförüyüm, prosedür gereği görevimi yaptım. Müşterileri aldım, en yakın hastaneye götürdüm. Bu konu hepimizi üzdü, acı bir haber. Ailesine de baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN