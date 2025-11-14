PODCAST CANLI YAYIN

Muazzez Abacı hayata veda etti! Usta sanatçının serveti 1.2 milyar dolar iddiasıyla gündemde

Abacı’nın naaşının ABD’den Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Sanatçının cenazesi 17 Kasım Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak törenin ardından defnedilecek.

Türk sanat müziğinin usta yorumcusu Muazzez Abacı, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 78. doğum gününde yaşamını yitirdi. Vefatının ardından Muazzez Abacı'nın geride bıraktığı miras da gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Sosyal medyada "Muazzez Abacı'nın serveti ne kadar?" ve "Mirası kime kaldı?" soruları tartışılmaya başlandı. İddialara göre; usta sanatçının İstanbul'un değerli semtlerinde birçok gayrimenkule sahip olduğu öne sürülüyor.


1.2 MİLYAR DOLAR...


Tuzla'da bir villa, Kuzguncuk ve Şişli'de daireleri bulunduğu, ayrıca bankada yüklü miktarda nakit, bir otomobil ve bir cip arabası olduğu konuşuluyor. Bazı kaynaklar Abacı'nın servetin 1.2 milyar dolar olduğunu söyledi. Öte yandan mirasçı konusu da merakla takip ediliyor. İddialara göre Muazzez Abacı'nın tek çocuğu olan kızı Saba Abacı, yasal mirasçı olarak öne çıkıyor.

