Muazzez Abacı’ya veda: TRT Ankara Radyosu’nda tören düzenlendi!

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Muazzez Abacı, ABD'de hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'ye getirildi. Dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törenin ardından Abacı'nın cenazesi bugün Ankara'ya ulaştı.

Sanat hayatına başladığı TRT'de tören

Muazzez Abacı için 1966 yılında sanat yaşamına adım attığı TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi. Sanatçının meslektaşları ve sevenleri, Abacı'nın Türk sanat müziğine bıraktığı güçlü mirası andı. "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim" sözleri törende duygusal anlara neden oldu.

Pazartesi günü toprağa verilecek

Usta sanatçı, pazartesi günü Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek. Türkiye, güçlü yorumuyla hafızalarda yer eden sanatçısını son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.