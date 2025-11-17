PODCAST CANLI YAYIN
Muazzez Abacı’ya veda: TRT Ankara Radyosu’nda tören düzenlendi!

Muazzez Abacı’ya veda: TRT Ankara Radyosu’nda tören düzenlendi!

ABD’de yaşamını yitiren usta sanatçı Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu’nda tören yapıldı. Abacı pazartesi günü Ankara’da toprağa verilecek.

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Muazzez Abacı, ABD'de hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'ye getirildi. Dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törenin ardından Abacı'nın cenazesi bugün Ankara'ya ulaştı.

Sanat hayatına başladığı TRT'de tören

Muazzez Abacı için 1966 yılında sanat yaşamına adım attığı TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi. Sanatçının meslektaşları ve sevenleri, Abacı'nın Türk sanat müziğine bıraktığı güçlü mirası andı. "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim" sözleri törende duygusal anlara neden oldu.

Pazartesi günü toprağa verilecek

Usta sanatçı, pazartesi günü Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek. Türkiye, güçlü yorumuyla hafızalarda yer eden sanatçısını son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.

Bunlar da Var

Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi: Kaza anı kamerada
Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi: Kaza anı kamerada
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri gündem oldu
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri gündem oldu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle