Muazzez Abacı’ya veda: TRT Ankara Radyosu’nda tören düzenlendi!
ABD’de yaşamını yitiren usta sanatçı Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu’nda tören yapıldı. Abacı pazartesi günü Ankara’da toprağa verilecek.
Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Muazzez Abacı, ABD'de hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'ye getirildi. Dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törenin ardından Abacı'nın cenazesi bugün Ankara'ya ulaştı.
Sanat hayatına başladığı TRT'de tören
Muazzez Abacı için 1966 yılında sanat yaşamına adım attığı TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi. Sanatçının meslektaşları ve sevenleri, Abacı'nın Türk sanat müziğine bıraktığı güçlü mirası andı. "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim" sözleri törende duygusal anlara neden oldu.
Pazartesi günü toprağa verilecek
Usta sanatçı, pazartesi günü Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek. Türkiye, güçlü yorumuyla hafızalarda yer eden sanatçısını son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.