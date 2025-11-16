İhmaller zinciri bir aileyi yok etti: Gurbetçi ailenin 3 kayıp verdiği zehirlenme olayında gözler otele çevrildi!

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 07:01

Hamburg Havalimanı'nda görevli Servet Böcek (36), eşi Çiğdem Böcek (27) ve çocukları Kadir Muhammed (6) ile Masal (3) tatil için geçtiğimiz 9 Kasım'da İstanbul'a geldikten sonra, 11 Kasım'da Ortaköy'e gitmiş, midye, tavuk tantuni, kokoreç ve sucuk ekmek yiyen aile fertlerinden anne ile iki çocuğu zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ölmüştü. Entübe edilen babanın tedavisi ise sürüyor.



YEMEK YOK SU VAR



Olayın merkezi olarak Ortaköy konuşulurken, dün Fatih'te ailenin kaldığı otelde yeni bir olay yaşandı. Böcek ailesiyle aynı otelde konaklayan 2 turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Şimdi otel de inceleme altına alındı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin tıpkı Böcek ailesi gibi aynı yerlerde aynı tür yemekler yedikleri kaldıkları otelde de sadece damacanadan su içtikleri öğrenildi. Bu otelde mutfak bölümünün olmaması nedeniyle su içilen damacanadan numuneler alındı.