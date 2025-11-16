İhmaller zinciri bir aileyi yok etti: Gurbetçi ailenin 3 kayıp verdiği zehirlenme olayında gözler otele çevrildi!
Fatih’te midye, tavuk tantuni ve sucuk ekmek yiyen Böcek ailesinden anne ve iki çocuk zehirlenerek yaşamını yitirdi. Babasının tedavisi sürerken, aynı otelde kalan iki turist de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili otel sorumluları ve ilaçlama ekibi gözaltına alındı.
Hamburg Havalimanı'nda görevli Servet Böcek (36), eşi Çiğdem Böcek (27) ve çocukları Kadir Muhammed (6) ile Masal (3) tatil için geçtiğimiz 9 Kasım'da İstanbul'a geldikten sonra, 11 Kasım'da Ortaköy'e gitmiş, midye, tavuk tantuni, kokoreç ve sucuk ekmek yiyen aile fertlerinden anne ile iki çocuğu zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ölmüştü. Entübe edilen babanın tedavisi ise sürüyor.
YEMEK YOK SU VAR
Olayın merkezi olarak Ortaköy konuşulurken, dün Fatih'te ailenin kaldığı otelde yeni bir olay yaşandı. Böcek ailesiyle aynı otelde konaklayan 2 turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Şimdi otel de inceleme altına alındı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin tıpkı Böcek ailesi gibi aynı yerlerde aynı tür yemekler yedikleri kaldıkları otelde de sadece damacanadan su içtikleri öğrenildi. Bu otelde mutfak bölümünün olmaması nedeniyle su içilen damacanadan numuneler alındı.
AİLE DEFNEDİLDİ
Çiğdem Böcek ve biricik yavruları için dün eşinin memleketi olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Orta Karabağ Köyü'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze nedeniyle köy meydanı dolup taştı. Çiğdem Böcek ve çocuklarının tabutları yan yana konulurken, köy halkı ve yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki çocuğu, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze sonrası köyde büyük üzüntü yaşanırken, vatandaşlar olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.
Zehirlenme şüphesi üzerine Ortaköy'deki seyyar satıcı ve işletmeden alınarak incelemeye alınan midye, tavuk tantuni, sucuk ekmek, mercimek çorbası ve kokorece yönelik laboratuvar araştırmaları devam ederken dün çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Böcek ailesinin Fatih Kadırga'da kaldığı Harbour Suites Otel'de kalan İtalyan vatandaşı elektrik mühendisi Mustafa Taamart (21) ile Fas vatandaşı aşçı Reda Fakhri (23) de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İki turistin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yapılan çalışmada, 3 arkadaşın 14 Kasım'da aynı yerlerde aynı tür yemekler yediği öğrenildi. Turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi.