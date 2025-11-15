PODCAST CANLI YAYIN
Zehirlenmenin kaynağı otelde yapılan ilaçlama mı?

Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek Ailesi, Ortaköy’de yedikleri yiyecek sonrası zehirlenme şüphesiyle felaket yaşadı. Çiğdem Böcek ve iki çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek’in durumu kritik. Adli Tıp ve Tarım Bakanlığı ekipleri inceleme yaparken, gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Olay ‘şüpheli ölüm’ olarak kayda geçti ve soruşturma derinleştirildi. Zehirlenen ailenin kaldığı oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otelde geçtiğimiz salı günü tarım ilacı kullanıldığı iddia edildi.

Kayseri’de korkunç kadın cinayeti!
Batman’da inşaatta çökme... Beton parçaları işçilerin üzerine düştü: 1 ölü 1 ağır yaralı!
Antalya Kaş’ta vahşi cinayet! 22 kez bıçakladı! O anlar kamerada!
Zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğunun hastane görüntüsü A Haber’de
