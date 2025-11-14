Şehidimizin babası beni Bahçeli’ye götürün demişti: Bahçeli'den taziye telefonu

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşte Gürcistan'da C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Tekirdağlı Hava Astsubay İlker Aykut’un babası Ünal Aykut’un, taziye ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme isteğini dile getirmesinin ardından Bahçeli, şehit babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 01:22

Paylaş





ABONE OL

Muratlı ilçesinde şehidin baba ocağında gerçekleşen taziye ziyaretinde, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'e sarılan şehit babası Ünal Aykut, "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" diyerek gözyaşlarına hakim olamamıştı.

(İHA) BAHÇELİ, ŞEHİT BABASINI ARADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit babası Ünal Aykut'u telefonla aradı. Bahçeli'den şehit babasına taziye telefonu Görüşmede Bahçeli'nin, "Efendim hürmetler sunuyorum. Başımız sağ olsun. Gani gani rahmet dilerim. Bütün milletimize başsağlığı dilerim. Hürmetler sunarım. Bir isteğiniz olursa her zaman aramanızı beklerim. Şehidimizin ailesisiniz, size hürmetlerimiz sonsuz. Allah'a emanet olun" dediği öğrenildi.