Kağıthane’de bir dairede patlama meydana geldi!
İSTANBUL Kağıthane’de 6 katlı binanın 2. katındaki dairede patlama yaşandı. Evde bulunan S.T (34) adlı kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle evin yıkılan duvarı, park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Valilik, patlamaya doğalgazın neden olduğunun sanıldığını, incelemenin devam ettiğini açıkladı.
