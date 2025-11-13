takvim-logo

Huriye ve Osman Helvacı'nın şok eden ölümü: Şüpheli enişte arama ve mesaj kayıtlarını sildi, numarasını değiştirdi

Kastamonu Bozkurt’ta kaybolan anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın cansız bedenleri Atv’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. Huriye Helvacı'nın eniştesi Mustafa Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği tespit edildi.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Huriye ve Osman Helvacı’nın şok eden ölümü: Şüpheli enişte arama ve mesaj kayıtlarını sildi, numarasını değiştirdi

43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı 2 Kasım Pazar günü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayboldu. Yaşadıkları yerden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köseali Köyü'nde güvenlik kameralarına yansıyan anne ve oğlu bulmak için havadan ve karadan geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Eşi ve oğlunu günlerdir arayan acılı Bayram Helvacı, onları bulmak umuduyla Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı'nın programında bir bir ele alınan kayıp dosyasında yeni gelişmeler yaşanmıştı...

Kaynak: AtvKaynak: Atv

ANNE VE OĞULUN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni uçurumun kenarında tespit edildi, anne Huriye Helvacı'nın cesedi ise oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.

Kaynak: AtvKaynak: Atv

ENİŞTE ARAMA VE MESAJ KAYITLARINI SİLDİ

Anne ile oğlu kaybolduktan sonra Huriye Helvacı'nın eniştesi Mustafa Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği tespit edildi.

Kaynak: AtvKaynak: Atv

"ORAYA İNMEK ÇOK ZOR"

5 yaşındaki Osman'ın bulunduğu esnada bölgenin sarp ve yoğun ormanlık olması nedeniyle ekiplere yardım ettiğini söyleyen köylülerden Hakkı Şahin ise, "Ben araziyi biliyorum diye beni aradılar, gittim indirdim ekipleri. Çocuk yüz üstü yatıyordu. Oraya inmek çok zor. Hakikaten inmek zor nasıl indiler anlamış değilim" diye konuştu.

Kaynak: AtvKaynak: Atv

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Anne ve oğlunun cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olaya ilişkin geniş çaplı aramalar devam ediyor.

Kastamonu’da korkunç olay: Huriye Helvacı’nın çıplak cesedi şüpheleri artırdı! Müge Anlı detayları paylaştıKastamonu’da korkunç olay: Huriye Helvacı’nın çıplak cesedi şüpheleri artırdı! Müge Anlı detayları paylaştı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN