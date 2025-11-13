Huriye ve Osman Helvacı'nın şok eden ölümü: Şüpheli enişte arama ve mesaj kayıtlarını sildi, numarasını değiştirdi
Kastamonu Bozkurt’ta kaybolan anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın cansız bedenleri Atv’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. Huriye Helvacı'nın eniştesi Mustafa Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği tespit edildi.
43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı 2 Kasım Pazar günü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayboldu. Yaşadıkları yerden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köseali Köyü'nde güvenlik kameralarına yansıyan anne ve oğlu bulmak için havadan ve karadan geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Eşi ve oğlunu günlerdir arayan acılı Bayram Helvacı, onları bulmak umuduyla Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı'nın programında bir bir ele alınan kayıp dosyasında yeni gelişmeler yaşanmıştı...
ANNE VE OĞULUN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni uçurumun kenarında tespit edildi, anne Huriye Helvacı'nın cesedi ise oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.
ENİŞTE ARAMA VE MESAJ KAYITLARINI SİLDİ
Anne ile oğlu kaybolduktan sonra Huriye Helvacı'nın eniştesi Mustafa Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği tespit edildi.