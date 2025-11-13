Kaynak: Atv

"ORAYA İNMEK ÇOK ZOR"

5 yaşındaki Osman'ın bulunduğu esnada bölgenin sarp ve yoğun ormanlık olması nedeniyle ekiplere yardım ettiğini söyleyen köylülerden Hakkı Şahin ise, "Ben araziyi biliyorum diye beni aradılar, gittim indirdim ekipleri. Çocuk yüz üstü yatıyordu. Oraya inmek çok zor. Hakikaten inmek zor nasıl indiler anlamış değilim" diye konuştu.