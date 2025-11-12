Antalya'da dehşet anları! Eşini ve 2 çocuğunu katletti
Antalya'nın Kepez ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Polis memuru, eşini ve 2 çocuğunu silahla vurarak öldürdü.
Antalya'nın Kepez ilçesindeki Demirel Mahallesi'ndeki evlerinde bir polis memuru, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve 2 çocuğuna tabancayla ateş açtı.
EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNU KATLETTİ
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kadın ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.