Uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı! Deren ve Derin Talu'nun ifadesi alındı

İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan Derin ve Deren Talu savcılığa ifade verdiler

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 09:44

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadeleri alınmak üzere 8 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

8 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

fade işleminin ardından gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örneği alındı. Yapılan testlerde 19 kişiden 8'inin testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Deren ve Derin Talu, ifade vermek için adliyeye gitti. (DHA)

DEREN VE DERİN TALU SAVCILIĞA İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE

Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Deren ve Derin Talu, savcılığa ifade vermek için dün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne gitti.

