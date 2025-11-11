Beinsport binasına silahla giren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: 'İçeri zorla girdim pişman değilim'
Eşine hakaret edildiği için Beinsport binasını silahla basan Kemal S. (42)'nin ifadesi ortaya çıktı. Silahının oyuncak olduğu öğrenildi. 'Kimseyi öldürme niyetim yoktu, pişman değilim' dedi.
Sarıyer'de TV8-Beinsport binasına silahla giren Kemal S. (42) olay yerine polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü. Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Kemal S.'nin ifadesinde, bir yorumcunun eşini azarladığını, hakaret ettiğini ve bağırdığını söylediği öğrenildi. Kemal S. ifadesinde, "Ben de bunun üzerine sinirlendim. Olay günü güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Ben içeri zorla girdim. Olaydan dolayı pişman değilim benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında TV8-Beinsport'un Ayazağa Mahallesi'ndeki binasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.'ye (40) hakaret ettiğini öne sürdü. Beinsport binasını oyuncak silah ile basan Kemal S., eşine hakaret eden yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Kemal S. ile görüşerek şüpheliyi ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.
'EŞİMİN TELEFON KONUŞMALARINI DİNLİYORDUM'
Kemal S.'nin hurdacılık yaparak geçimini sağladığını söylediği öğrenildi. Kemal S., "Ben daha önceden eşimin telefonuna kurmuş olduğum uygulama üzerinden eşimin konuşmalarını dinleyebiliyorum. 9 Kasım günü yine telefonda konuşmaları dinledim ve bir olaya canının sıkıldığını anladım. Akşam eve geldiğinde bir şey olmadığını söyledi. Amirleriyle telefonda ne konuştuğunu sordum. Çünkü konuşmaları tek taraflı duyabiliyordum. Biraz üzerine gittim. Bunun üzerine bana iş yerinde yemek siparişi yüzünden spor yorumcusu olan bir kişinin kendisini azarladığını, hakaret ettiğini ve bağırdığını söyledi. Ben de bunun üzerine sinirlendim ve gece sinirden hiç uyuyamadım" dedi.