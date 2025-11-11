





'ZORLA GİRDİM BELİMDEKİ SİLAHI ÇEKTİM' Kemal S. ifadesinin devamında, "Olay günü eşim sabah 7'de işe gitti ben kendisine 'Gün içerisinde geleceğim ve amirlerinle görüşeceğim sana kimse bağıramaz' dedim. Saat 11.00 sıralarında Beinsport isimli spor kanalına gittim. Ana girişten içeri girdim ve güvenlik noktasına doğru yürüdüm. Güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Ben içeri zorla girdim. İçeri doğru yürüdüğüm esnada güvenlik amiriyle karşılaştım. Beni içeri almayacağını söyledi. Ben de 'Belimde silah var çekil önümden benim seninle bir derdim yok' dedim. Sadece 'O yorumcu buraya gelecek ve eşimden özür dileyecek' dedim. Silahın var kendisini nasıl getireyim buraya' dedi. Daha sonra yürümeye devam ettiğim esnada belimde bulunan plastik silahı çektim ve o buraya gelecek diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

'EŞİMDEN ÖNCE İKİ BAYANA DAHA' Kemal S., "Merdivenlerden yukarı çıktım ve en sağda en arkada boş olan masaya oturdum. Sakinleşmem için kahve söylediler. Kahve içerken elimi masaya vurarak 'O buraya gelecek eşimden özür dileyecek ve ben de buradan gideceğim' dedim. Ben bu alanda kimseye silah çekmedim; doğrultmadım ve korkutmadım. Onlarla bir derdimin olmadığını söyledim. Bana sakin kalmamı söylediler. Benim amacım eşimden özür diletmek ve şahsı korkutmaktı. Bu şahıs aynı zamanda benim eşimden önce çalışan 2 bayana yine aynı şekilde hakaretlerde bulunmuş ve kimse bu konu hakkında bu şahsa bir şey yapmamış. Üçüncüsü de benim eşime denk geldi" dedi.