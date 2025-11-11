11 kasım ne günü? Milli Ağaçlandırma Günü önemi nedir, ne zaman ilan edildi?

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 21:48

Her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, çevre bilincini artırmayı ve yeşil alanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

(Kaynak: AA)

11 KASIM NE GÜNÜ?

Türkiye'de her yıl 11 Kasım, 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilan edilen "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanıyor. Bu günde, ülke genelinde milyonlarca fidan toprakla buluşarak doğaya ve geleceğe nefes oluyor.