11 kasım ne günü? Milli Ağaçlandırma Günü önemi nedir, ne zaman ilan edildi?
Türkiye’de her yıl 11 Kasım günü, doğaya ve gelecek nesillere nefes olmak amacıyla “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2019 yılında ilan edilen bu özel gün, ülke genelinde milyonlarca fidanın toprakla buluştuğu büyük bir seferberlik olarak anlam kazanıyor.
Her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, çevre bilincini artırmayı ve yeşil alanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
11 KASIM NE GÜNÜ?
Milli Ağaçlandırma Günü, her yıl farklı etkinliklerle ve daha fazla katılımla bayram havası ve coşkusu içerisinde kutlanıyor.