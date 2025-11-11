İzmir’de nefes almak zorlaştı! Rakamlar açıklandı, hava kirliliği dünya ortalamasını katladı

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 13:41

Hava kirliliği, dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden en ciddi çevre sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Solunum yolu hastalıklarından kalp-damar rahatsızlıklarına kadar birçok sağlık problemine zemin hazırlayan kirli hava, şehirlerde yaşam kalitesini düşürüyor.

Türkiye'nin büyük kentlerinde de etkisini giderek artıran hava kirliliği sorunu İzmir'de alarm seviyesine ulaştı. Uzmanlara göre, sanayi tesisleri, araç trafiği, kömür kullanımı ve artan inşaat faaliyetleri, kentin havasını her geçen gün daha da kirletiyor.