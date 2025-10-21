Sessiz katil havada! 63 bin can gitti, milyonlar riskte... İşte Türkiye’nin en kirli illeri ve İstanbul’un ilçe ilçe alarm haritası

8,1 Milyon Ölüm: Dünya Kirli Havaya Teslim

Hava kirliliği artık küresel bir sağlık krizi. Sadece son iki yılda, dünya genelinde 8,1 milyon kişi, Türkiye'de ise yaklaşık 127 bin insan bu görünmeyen tehlike nedeniyle hayatını kaybetti. 2024 yılında dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler arasında Çad, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan başı çekiyor.