Sessiz katil havada! 63 bin can gitti, milyonlar riskte... İşte Türkiye'nin en kirli illeri ve İstanbul’un ilçe ilçe alarm haritası
Hava kirliliğini genellikle sadece gri gökyüzüyle ya da egzoz dumanıyla ilişkilendiririz. Oysa görünmeyen bu tehlike yalnızca akciğerlerimizi değil zihnimizi de etkiliyor. Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi'nde yapılan dikkat çekici bir araştırma kirli havanın Alzheimer ve demansın ilerlemesini hızlandırabileceğini ortaya koydu. Peki havası en kirli ülkeler ve şehirler hangileri? Ve gelecekte bu tehlikenin etkilerinden korunmak mümkün olacak mı? İşte merak edilen araştırmanın sonuçları!
Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:35