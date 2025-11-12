Aydın'da tüyler ürperen olay | Evinde cansız bedeni bulunmuştu: Melisa'nın ölümünde yeni gelişme! 2 arkadaşı adli kontrolle serbest

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi Melisa Şengül'ün içki içtikten sonra ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşları K.E. ve A.Ş., çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.E. ve A.Ş., ifadelerinde uyandıklarında Şengül’ün hayatını kaybettiğini fark ettiklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 16:27

Paylaş





ABONE OL

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Orta Mahalle 215 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan Melisa Şengül, iddiaya göre arkadaşları K.E. ve A.Ş. ile önceki gün sabah saatlerine kadar içki içti.

(DHA) ŞENGÜL'ÜN HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATTIĞINI GÖRDÜLER Sabaha doğru içkinin etkisiyle sızdıkları öne sürülen gruptaki K.E. ve A.Ş., akşam saatlerinde kendilerine geldiklerinde Şengül'ün hareketsiz şekilde yattığını gördü. Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Melisa'nın ölümüyle ilgili 2 kişi adli kontrolle serbest Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Şengül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Melisa Şengül'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.