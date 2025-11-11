Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 18:15

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

'DIŞ FİNANS EVİ'NE BAHİS OPERASYONU

Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Silivri ilçesinde bulunan bir villanın yasa dışı bahis sitelerine girilen dış finans evi olarak kullanıldığını tespit eden siber polisi, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.