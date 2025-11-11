2 kişinin toprak altında kaldığı taş ocağı göçüğünde yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı

Ordu'da enkaz altında kalan 2 işçiden birinin yaşamını yitirdiği, diğerini arama çalışmaları ise bölgedeki risk nedeniyle durdurulduğu taş ocağındaki göçüğe ilişkin soruşturman kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden şirket sahibi Osman Demirel ve Sorumlu Müdür Erdi Temel Özyurt tutuklandı.

5 Kasım'da Fatsa ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, çalışma halindeki iş makinesi ve kamyonun üzerine düştü. İş makinesi operatörü Burak Kilci (25) ile kamyon şoförü Ahmet Şahin, göçük altında kaldı.

2 kişinin toprak altında kaldığı taş ocağı göçüğünde yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı (DHA) İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedeni bulundu. Kamyon şoförü Ahmet Şahin'e ise henüz ulaşılamadı. Yeni bir göçük olma ihtimaline karşın arama kurtarma çalışması durduruldu.