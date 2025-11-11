Her lokma alarm! Vücudunuz bu sinyalleri veriyorsa dikkat: Meğer gizli şeker...

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 23:40

Şeker, modern beslenmenin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş durumda. Kahvaltıdan atıştırmalıklara, hazır yiyeceklerden tatlılara kadar pek çok ürünün içinde bulunuyor. Ancak farkında olmadan aşırı tüketilen şeker, yalnızca kilo artışına değil enerji dalgalanmaları, cilt problemleri, sindirim sorunları ve bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yaratabiliyor. Peki vücut fazla şeker tüketimi nin sinyalini nasıl veriyor? İşte bilinmesi gerekenler...

🍬 Ne Kadarı Fazla Sayılır?

Amerikan Kalp Derneği'ne göre kadınlar günde en fazla 6 çay kaşığı (yaklaşık 25 gram), erkekler ise 9 çay kaşığı (yaklaşık 36 gram) şeker tüketmeli.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise günlük şeker alımının 50 gramı geçmemesi, hatta 25 gramla sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor.

Bu miktarlar küçük görünse de tek bir kutu (350 ml) gazlı içecekte yaklaşık 39 gram şeker, "sağlıklı" bir granola barda 8 gram şeker, meyveli yoğurtta ise 14 gram şeker bulunabiliyor. Yani çoğu zaman farkında olmadan önerilen miktarı çoktan aşmış oluyoruz.