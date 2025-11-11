Her lokma alarm! Vücudunuz bu sinyalleri veriyorsa dikkat: Meğer gizli şeker...
Günümüzde şeker, çoğu besinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Kahvaltıdan atıştırmalıklara, hazır içeceklerden tatlılara kadar hayatımızın hemen her alanında karşımıza çıkıyor. Ancak farkında olmadan aşırı tüketim sadece kilo artışına yol açmakla kalmıyor, enerji dalgalanmaları, cilt sorunları, sindirim problemleri ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor.
🍬 Ne Kadarı Fazla Sayılır?
Amerikan Kalp Derneği'ne göre kadınlar günde en fazla 6 çay kaşığı (yaklaşık 25 gram), erkekler ise 9 çay kaşığı (yaklaşık 36 gram) şeker tüketmeli.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise günlük şeker alımının 50 gramı geçmemesi, hatta 25 gramla sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor.
Bu miktarlar küçük görünse de tek bir kutu (350 ml) gazlı içecekte yaklaşık 39 gram şeker, "sağlıklı" bir granola barda 8 gram şeker, meyveli yoğurtta ise 14 gram şeker bulunabiliyor. Yani çoğu zaman farkında olmadan önerilen miktarı çoktan aşmış oluyoruz.
🔍 Gizli Şeker Türleri Neler?
Şeker yalnızca tatlılarda değil; günlük gıdaların büyük kısmında gizli olarak karşımıza çıkar. Etiketlerde farklı isimlerle yer alır ve bu da gerçek miktarı fark etmeyi güçleştirir. Dikkat edilmesi gereken bazı gizli şeker türleri:
- Sakkaroz: Sofra şekeri
- Fruktoz: Meyve şekeri, genellikle mısır şurubunda
- Glikoz ve dekstroz: İşlenmiş ürünlerde sıkça bulunur
- Yüksek fruktozlu mısır şurubu: Özellikle gazlı içeceklerde
- Maltoz: Ekmek, bira ve bazı tahıllarda
- Laktoz: Süt ve süt ürünlerinde
- İnvert şeker: Şekerlemelerde
- Bal, agave, akçaağaç ve pirinç şurupları: "Doğal" görünse de şeker içerir