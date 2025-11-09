Bu hurma mideyi adeta zırhla kaplıyor! Saraçoğlu’ndan gastrite doğal çözüm: Her gün 1 tane yerseniz...

LİF ZENGİNİ DOĞAL ŞİFA KAYNAĞI

Cennet hurması, yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemi için oldukça yararlıdır. Lif bakımından zengin yapısı, bağırsakların düzenli çalışmasına destek olur ve kabızlık gibi sorunların önüne geçer. Mevsiminde taze olarak, mevsim dışında ise kuru formuyla tüketildiğinde bağırsak sağlığını korur. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da bu meyvenin bağırsak florasını dengelediğini ve sindirimi rahatlattığını özellikle vurgulamaktadır.