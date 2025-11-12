PODCAST CANLI YAYIN

Beinsport binasını "boncuk" tabancayla basan şüpheli tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı: Üçüncüsü karıma denk geldi

Sarıyer'de TV8-Beinsport binasına silahla giren Kemal S. tutuklandı. Polislerinin şüpheliyle müzakere ettiği anların görüntüleri ortaya çıkarken ifadesi alınan Kemal S. spor yorumcusu Güntekin Onay'ın 2 kadına daha hakaret ettiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beinsport binasını "boncuk" tabancayla basan şüpheli tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı: Üçüncüsü karıma denk geldi

Sarıyer'de TV8-Beinsport binasına silahla giren Kemal S. (42) olay yerine polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü. Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlenirken, Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polislerinin Kemal S. ile müzakere yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir yorumcunun eşini azarladığını hakaret ettiğini ve bağırdığını söylediği öğrenilen Kemal S. ifadesinde, "Ben de bunun üzerine sinirlendim. Olay günü güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Ben içeri zorla girdim. Olaydan dolayı pişman değilim benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi. Adliyeye sevk edilen Kemal S., çıkarıldığı mahkemece, 'Silahlı tehdit' ve 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklandı.

Beinsport binasını ʺboncukʺ tabancayla basan şüpheli (DHA)Beinsport binasını ʺboncukʺ tabancayla basan şüpheli (DHA)

Olay, 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında TV8-Beinsport'un Ayazağa Mahallesi'ndeki binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.'ye (40) hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Kemal S. ile görüşerek şüpheliyi ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.

Beinsport binasını ʺboncukʺ tabancayla basan şüpheli (DHA)Beinsport binasını ʺboncukʺ tabancayla basan şüpheli (DHA)

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem yapılan Kemal S. ertesi gün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kemal S., 'Silahlı tehdit' ve 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer’de silahla TV binasına giren şüpheli tutuklandı

MÜZAKERE ANLARI KAMERADA

Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlendi. Diğer yandan yaşanan olayla ilgili Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polislerinin şüpheliyle müzakere ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Beinsport binasını ʺboncukʺ tabancayla basan şüpheli (DHA)Beinsport binasını ʺboncukʺ tabancayla basan şüpheli (DHA)

"EŞİMİN TELEFONUNA UYGULAMA KURDUM"

İfadesi alınan Kemal S.'nin hurdacılık yaparak geçimini sağladığını söylediği öğrenildi. Kemal S., "Ben daha önceden eşimin telefonuna kurmuş olduğum uygulama üzerinden eşimin konuşmalarını dinleyebiliyorum. 9 Kasım günü yine telefonda konuşmaları dinledim ve bir olaya canının sıkıldığını anladım. Akşam eve geldiğinde bir şey olmadığını söyledi. Amirleriyle telefonda ne konuştuğunu sordum. Çünkü konuşmaları tek taraflı duyabiliyordum. Biraz üzerine gittim. Bunun üzerine bana iş yerinde yemek siparişi yüzünden spor yorumcusu olan bir kişinin kendisini azarladığını, hakaret ettiğini ve bağırdığını söyledi. Ben de bunun üzerine sinirlendim ve gece sinirden hiç uyuyamadım" dedi.

"EŞİM BENİ İÇERİ ALMADI ZORLA GİRDİM"

Kemal S. ifadesinin devamında, "Olay günü eşim sabah 7'de işe gitti ben kendisine 'Gün içerisinde geleceğim ve amirlerinle görüşeceğim sana kimse bağıramaz' dedim. Saat 11.00 sıralarında Beinsport isimli spor kanalına gittim. Ana girişten içeri girdim ve güvenlik noktasına doğru yürüdüm. Güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Ben içeri zorla girdim. İçeri doğru yürüdüğüm esnada güvenlik amiriyle karşılaştım. Beni içeri almayacağını söyledi. Ben de 'Belimde silah var çekil önümden benim seninle bir derdim yok' dedim. Sadece 'O yorumcu buraya gelecek ve eşimden özür dileyecek' dedim. Silahın var kendisini nasıl getireyim buraya' dedi. Daha sonra yürümeye devam ettiğim esnada belimde bulunan plastik silahı çektim ve o buraya gelecek diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

Beinsport binasını ʺboncukʺ tabancayla basan şüpheli (DHA)Beinsport binasını ʺboncukʺ tabancayla basan şüpheli (DHA)

ÜÇÜNCÜSÜ BENİM KARIMA DENK GELDİ

Kemal S. spor yorumcusu Güntekin Onay'ın 2 kadına daha hakaret ettiğini iddia etti. Kemal S., "Merdivenlerden yukarı çıktım ve en sağda en arkada boş olan masaya oturdum. Sakinleşmem için kahve söylediler. Kahve içerken elimi masaya vurarak 'O buraya gelecek eşimden özür dileyecek ve ben de buradan gideceğim' dedim. Ben bu alanda kimseye silah çekmedim; doğrultmadım ve korkutmadım. Onlarla bir derdimin olmadığını söyledim. Bana sakin kalmamı söylediler. Benim amacım eşimden özür diletmek ve şahsı korkutmaktı. Bu şahıs aynı zamanda benim eşimden önce çalışan 2 bayana yine aynı şekilde hakaretlerde bulunmuş ve kimse bu konu hakkında bu şahsa bir şey yapmamış. Üçüncüsü de benim eşime denk geldi" dedi.

"PİŞMAN DEĞİLİM KİM OLSA AYNISINI YAPARDI"

Kemal S., "Benim amacım eşimi korumak. Onun üzülmesini istemedim. Çünkü bu konudan dolayı gece ağladı ve yıpranmış gördüm. Ben de bu konuya çok üzüldüm içerledim. Eşimin haberi olmadan bu konuyu gerçekleştirdim. Bu konuyla alakalı olarak pişman da değilim benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı ve ailesini korurdu. Benim amacım kimseyi öldürmek değildi zaten elimdeki silah plastik boncuk tabancasıdır. Bu tabancayı 2 ay önce hurdalar içinde bulmuştum" ifadelerini kullandı.

BeIN Sportsa oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? Güntekini getirin banaBeIN Sportsa oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? Güntekini getirin bana

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasının"
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır
Takasbank
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkazda arama kurtarma ve kaza ekibi incelemelerine başladı
Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
Trump- Şara zirvesinin ardından tarihi karar! Şam DEAŞ koalisyonuna katılıyor: YPG/SDG'nin ipi çekildi
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
SPK'dan yatırımcıyı koruyacak yeni adım: Borsada manipülasyonun bedeli ağırlaşıyor
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
CANLI ANLATIM | 20 kahramanın şehadet haberi ailelerine verildi!
50 milyonluk hakem Nevzat Okat! Yurt dışındaki bahis siteleri de mercek altında
METEOROLOJİ SON DAKİKA | İstanbul'da yağış kuvvetlenecek! Sarı alarm verildi: Kar, kış, fırtına kapıda! Kaç gün sürecek?
İDDİANAME | "Eko"sistem haramı kurumsallaştırdı! "Parsadan Aykut" 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Florya'da organize haraç ağı
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları
A.B.İ.’nin kısaltması açıklandı! Aile Bir İmtihandır seyirciyi ekran başına kilitleyecek
İstanbullunun kişisel verilerini ABD ve Almanya'ya servis ettiler! Ekrem İmamoğlu'na destek için manipülasyon, lokasyon temelli takip ne ararsan var...
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"