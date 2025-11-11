PODCAST CANLI YAYIN

Güçlü bağışıklık için 4 altın kural!

Dr. Murat Yaycı, özellikle kış aylarında grip ve solunum yolu hastalıklarına karşı korunmak için bağışıklığı güçlendiren alışkanlıkları sıraladı. Dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, el temizliği ve hareketli yaşam, güçlü bağışıklığın anahtarı. Yaycı, “C vitamini içeren meyveler ve bitki çayları bağışıklığı destekler, düzenli hareket ise osteoporoz ve kalp hastalıklarını önler” dedi.

Kaynak Gazete
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için günlük alışkanlıklarda yapılacak bazı değişiklikler, özellikle grip ve solunum yolu hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Dr. Murat Yaycı, güçlü bir bağışıklık sistemi için dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor:
Dengeli beslenin: Özellikle portakal, mandalina, greyfurt gibi C vitamini içeren meyveler ile maydanoz, roka, tere gibi sebzeler günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilir.
Yeterli su tüketin: Su ve bitki çayları bağışıklık sistemini destekler. Özellikle ıhlamur, rezene, adaçayı, nane, zencefil, kuşburnu gibi çaylar hastalıklara karşı koruyucu özellik gösterir.
El temizliğine dikkat edin: Eller, su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkanmalı. Özellikle çocuklara yemek öncesi ve sonrası el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı.

OSTEOPOROZU ÖNLER
Hareket, bağışıklık sistemini güçlendirir. Osteoporoz, kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerinin riskini azaltır. Ayrıca evcil hayvan sahibi olarak günlük aktivitenizi arttırabilirsiniz.

