Beyin kanaması geçiren genç, helikopterle Van'a sevk edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşerek beyin kanaması geçiren Özcan Takız, jandarma helikopteriyle Van'a sevk edildi. Arkadaşları tarafından kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Takız için jandarmadan yardım istendi.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 09:22

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşerek beyin kanaması geçirdiği belirtilen Özcan Takız (21), jandarma helikopteriyle Van'a sevk edildi.

4 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesine bağlı İslam Mahallesi'nde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptıktan sonra evine dönen Özcan Takız, dönüş yolunda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek başından ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Takız'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Yüksekten düşerek beyin kanaması geçiren genç jandarma helikopteriyle Van'a sevk edildi. (DHA)

JANDARMADAN YARDIM İSTENDİ

Doktorların ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar verdiği Özcan için jandarmadan yardım istendi. Jandarma Hava Grup Komutanlığı helikopteri ile Van'a getirilen Takız, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yetkililer Takız'ın tedavisini sürdüğünü belirtirken, Bahçesaray İlçe Emniyet Amirliği'nce inceleme başlatıldı.

