İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı!

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 9 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanırken evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 13 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 12:15

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da 9 ilçeye eş zamanlı oeprasyonlar gerçekleştiren, İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü olan DEAŞ'e operasyon gerçekleştirdi

Operasyon anları (DHA)

Örgüte ait bomba yapımı gibi çeşitli eğitim videoları ile propaganda içeriklerinin paylaşıldığı internet tabanlı kapalı sistem mesajlaşma programını kullanan, sosyal medyada DEAŞ terör örgütü yanlısı paylaşımlar yapan ve eylem hazırlıkları içinde oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonda ele geçirilenler

9 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 şüpheli yakalanırken evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 13 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınma görüntüleri

