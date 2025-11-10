Çöken binadan sağ kurtulan Dilara Bilir ailesinin mezarını ziyaret etti!

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 18:40

Binada kiracı olarak oturan 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Enkaz altından anne Emine Bilir (37), baba Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir'in (14) cansız bedenleri çıkarıldı. Ailenin en büyük çocuğu Dilara Bilir ise enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.