BeIN Sports TV binasına silahla giren saldırgan gözaltına alındı | İşte o anlar!

BeIN Sports’un Ayazağa’daki televizyon binasına silahlı baskın düzenlendi. Takvim.com.tr'nin olaylı binadaki kaynaklarından edindiği bilgiye göre silahlı şahıs "Güntekin'i getirin bana. Onu vurmadan gitmeyeceğim" diye bağırarak ofisi bastı. Şahsın, binada görevli bir güvenlikçinin eşi olduğu söyleniyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında TV 8- Beinsport'un Ayazağa Mahallesi'ndeki binasında meydana geldi. Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.

