İstanbul Sultangazi’de silahlı saldırı hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandı! Arabadan neler çıktı neler

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 16:45

İstanbul'da husumetli oldukları kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları anlaşılan 5 şüpheli gözaltına alındı.

ARACA "CHANGE" YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince Sultangazi'de gerçekleştirilen sabit yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir aracın, motor ve şasi numarası değiştirilerek "change" yapılan araçlardan olduğu belirlendi.