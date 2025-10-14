takvim-logo

Gülsuyu Metro İstasyonu'nda metro raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti!

Maltepe, Gülsuyu Metro İstasyonu’nda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki metro seferlerinde geçici süreyle aksama yaşandı.

DHA
DHA
ABONE OL
Gülsuyu Metro İstasyonu’nda metro raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti!

Olay, 15.30 sıralarında Gülsuyu Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolunda yürüdüğü öğrenilen Barış Ö.(35) metronun raylara atladı.

Maltepe'de bir kişi metro raylarına atladı

Maltepe’de metro raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti. (DHA)Maltepe’de metro raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti. (DHA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında raylara atlayan Barış Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu'nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü

Maltepe’de metro raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti. (DHA)Maltepe’de metro raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti. (DHA)

Metro seferlerinde aksama yaşanırken, trenler Maltepe - Esenkent istasyonları arasında tek hat olarak işletildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Barış Ö.'nün cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Maltepe’de metro raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti. (DHA)Maltepe’de metro raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti. (DHA)

Cenazenin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN