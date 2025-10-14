Gülsuyu Metro İstasyonu'nda metro raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti!
Maltepe, Gülsuyu Metro İstasyonu’nda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki metro seferlerinde geçici süreyle aksama yaşandı.
Olay, 15.30 sıralarında Gülsuyu Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolunda yürüdüğü öğrenilen Barış Ö.(35) metronun raylara atladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında raylara atlayan Barış Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.