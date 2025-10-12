Otobüs firması sahibi yaralanmıştı! Silahlı saldırının altından tetikçi çıktı

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 18:10

Olay, 9 Ekim tarihinde Tacin Mahallesi Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terminalde otobüs firması sahibi olan Kenan Y. (40) işten çıkıp eve gitmek istediği sırada Yiğit D. (20) tarafından tabancayla vuruldu.

Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, Kenan Y. saldıran şahsı tanımadığını söyledi. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Yiğit D. ise polisin yaptığı araştırma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

3 el ateş eden şahsın 1 mermisi Kenan Y.'nin bacağına isabet ederken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANMIŞTI. (İHA)

SİLAHLI SALDIRININ ALTINDA REKABET TETİKÇİSİ ÇIKTI



Olayın ardından geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayın 4 kişi tarafından planlandığını ve bunlardan birinin de bir başka otobüs firma sahibi olduğunu belirledi.

Yakalanan şüpheli itirafında tetikçi olduğunu ve Adana ilinden geldiğini ifade etmesi üzerine elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen asayiş ekipleri diğer şüphelilerin de yakalanması için düğmeye bastı.