Aksaray terminalinde silahlı saldırı: Rakip firma tetikçi tutmuş

OTOBÜS TERMİNALİNDE SİLAHLI SALDIRI

Olay, 9 Ekim'de Tacin Mahallesi'ndeki Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Terminalde otobüs firması sahibi olan Kenan Y. (40), işten çıkıp evine gitmek istediği sırada Yiğit D. (20) tarafından tabancayla vuruldu. Saldırganın açtığı üç el ateşten biri Kenan Y.'nin bacağına isabet etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Bacağından yaralanan Kenan Y., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, polise verdiği ilk ifadesinde saldırganı tanımadığını söyledi. Kaçan şüpheli Yiğit D. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

REKABET KANLI BİTTİ

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Soruşturma sonucunda, saldırının iki otobüs firması arasındaki rekabet nedeniyle planlandığı ortaya çıktı. Polis, saldırıyı düzenleyen Yiğit D.'nin Adana'dan tetikçi olarak getirildiğini belirledi.

TETİKÇİ İTİRAF ETTİ

Yiğit D.'nin emniyetteki ifadesinde "Adana'dan tetikçi olarak geldim" dediği öğrenildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, olayla bağlantısı bulunan diğer şüpheliler Vera Sezen A. (23), Faruk A. (30) ve İbrahim Yumuşak'ı da gözaltına aldı.

ÜÇÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Vera Sezen A., Faruk A. ve Yiğit D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İbrahim Yumuşak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.