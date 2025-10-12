GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç dolar/TL olacak? Hangi platformlarda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 17:09

Rockstar, GTA 6'yı bugüne kadar geliştirdikleri en büyük ve en kapsamlı açık dünya projesi olarak tanımlıyor. Oyun stüdyosu, bu yapımı "yeni nesil oyun çağının başlangıcı" olarak görüyor. GTA 6 serinin köklü yapısını korurken, teknolojik olarak sınırları zorlayacak bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Serinin hayranlarını en çok heyecanlandıran detaylardan biri ise Vice City'nin geri dönüşü oldu. 1980'lerin efsane atmosferi bu kez modern teknolojiyle yeniden yorumlanacak. Yeni oyun motoru sayesinde şehir, yalnızca görsel olarak değil; dinamik yapay zekâ sistemleri, canlı şehir yaşamı ve gelişmiş çevre etkileşimleriyle oyunculara çok daha gerçekçi bir deneyim sunacak.

Şirketin açıklamasına göre GTA 6'nın yeni çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

(Takvim Foto Arşiv)

Sızan bilgilere göre GTA 6'da iki ana karakter yer alacak. Hikâye, klasik suç temasının yanı sıra karakterlerin kişisel yaşamlarına ve içsel çatışmalarına da odaklanacak.

Hangi Platformlarda Çıkacak?

Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış döneminde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarına özel olarak yayınlanacağını açıkladı. PC sürümü ise tıpkı GTA 5'te olduğu gibi daha sonraki aylarda oyuncularla buluşacak.

Yeni oyun motoru, gerçek zamanlı yansımalar, gelişmiş ışıklandırma sistemi ve akıllı NPC davranışları gibi özelliklerle daha önce benzeri görülmemiş bir şehir atmosferi vaat ediyor.