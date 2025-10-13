Rojin Kabaiş’in üzerinden çıkan DNA’lar kime ait? Adli Tıp raporu açıkladı baba konuştu: Cinayete kurban gitti

Rojin Kabaiş'in mezarı (DHA)

"KIZIM İNTİHAR ETMEDİ"



Sabah'ta yer alan habere göre, kızının intihar etmesinin mümkün olmadığını ve cinayete kurban gittiğini söyleyen baba Nizamettin Kabaiş, "DNA'lar kime ait belirlensin. Bu iki kişi katildir, tutuklayın, onlara ağır ceza verin. Biz çok acı çekiyoruz. Kimler yaptı? Her şey Allah'ın izniyle açığa çıkacak ve biraz da olsa biz nefes alacağız. Rojin'in hayalleri yarıda kaldı. Rojin'e ne oldu?" dedi.



280 KİŞİLİK EKİP KURULDU 7 BİN ARAÇ İNCELENDİ

Rojin'in cep telefonunda yapılan incelemede kaybolduğu gün internette 'otopsi nedir', 'cesetler nerede yıkanır', 'cennet nasıl bir yerdir', 'cennet ile ilgili ayetler nelerdir', 'ölen birinin bankadaki parası nasıl çekilir', 'kulak ameliyatı sonrası stres', 'stresle nasıl başa çıkılır' gibi internet aramalarının olduğu tespit edilmişti.

Genç kızın yurda gitmeden 16 gün önce kulak ameliyatı olduğu öğrenildi. Rojin soruşturmasında üniversiteye ait 350 saatlik, çevre köylere ait 275 saatlik ve 20 saatlik araç kameraları görüntüsü incelenmiş, HTS analizleri yapılarak 16 kişinin ifadesine başvurulmuştu.

280 kişilik özel ekip kurulmuş, Van'a giriş çıkış yapan yaklaşık 7 bin araç üzerinde PTS (plaka tanıma sistemi) çalışması yapılmış, Van'da ve Diyarbakır'da araç kiralayan, otel kaydı olan tüm şahıslar incelenmişti.