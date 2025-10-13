Rojin Kabaiş'in üzerinden çıkan DNA'lar kime ait? Adli Tıp raporu açıkladı baba konuştu: Cinayete kurban gitti
Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, genç kızın cinsel saldırıya maruz kaldığına, travmatik tesirle öldüğüne ve zehirlendiğine dair tıbbi delil bulunmadığı bilgisine yer verildi. Raporda 2 erkek DNA'sı tespit edildiği ifade edilirken tespit edilen DNA'nın sperm olmadığı, havadan öksürük yoluyla kabarcık şeklinde bulaş olabileceği, genç kızın bakire olduğu öğrenildi. Kızının cinayete kurban gittiğini ifade eden baba Nizamettin Kabaiş, 'Her şey Allah'ın izniyle açığa çıkacak ve biraz da olsa biz nefes alacağız. Rojin'in hayalleri yarıda kaldı. Rojin'e ne oldu?' dedi.
Van'da geçen yıl kaldığı yurttan çıktıktan 18 gün sonra göl kenarında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda daha önce 2 erkek DNA'sı tespit edilmişti.
RAPOR AÇIKLANDI
Soruşturma devam ederken, Van ve Diyarbakır barosu avukatlarının "DNA'lar hangi bölgelerde tespit edildi, açıklansın" talebi üzerine Adli Tıp Kurumu tarafından tespitler rapor olarak açıklandı.
TESPİT EDİLEN DNA SPERM DEĞİL
Raporda DNA örneklerinin genç kızın göğüs ve vajina bölgesinde bulunduğu belirtildi. Avukatlar, DNA örneklerinin bulunduğu bölge nedeniyle Rojin'e cinsel saldırı olma ihtimalinin tekrar ele alınması gerektiğini belirtti. Diyarbakır eski Baro Başkanı Av. Nahit Eren, 9 ay sonra 2 farklı erkeğe ait DNA örneklerinin Rojin'in bedeninin neresinden alındığına dair bilginin yazılı şekilde dosyaya gönderildiğini ifade ederek, soruşturma dosyasının başka bir aşmaya geçmesi gerektiğini söyledi. Tespit edilen DNA'nın sperm olmadığı, havadan öksürük yoluyla kabarcık şeklinde bulaş olabileceği, genç kızın bakire olduğu öğrenildi.