Rojin Kabaiş'in üzerinden çıkan DNA'lar kime ait? Adli Tıp raporu açıkladı baba konuştu: Cinayete kurban gitti

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, genç kızın cinsel saldırıya maruz kaldığına, travmatik tesirle öldüğüne ve zehirlendiğine dair tıbbi delil bulunmadığı bilgisine yer verildi. Raporda 2 erkek DNA'sı tespit edildiği ifade edilirken tespit edilen DNA'nın sperm olmadığı, havadan öksürük yoluyla kabarcık şeklinde bulaş olabileceği, genç kızın bakire olduğu öğrenildi. Kızının cinayete kurban gittiğini ifade eden baba Nizamettin Kabaiş, 'Her şey Allah'ın izniyle açığa çıkacak ve biraz da olsa biz nefes alacağız. Rojin'in hayalleri yarıda kaldı. Rojin'e ne oldu?' dedi.

Van'da geçen yıl kaldığı yurttan çıktıktan 18 gün sonra göl kenarında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda daha önce 2 erkek DNA'sı tespit edilmişti.

Rojin Kabaiş'in mezarı (DHA)Rojin Kabaiş'in mezarı (DHA)

RAPOR AÇIKLANDI

Soruşturma devam ederken, Van ve Diyarbakır barosu avukatlarının "DNA'lar hangi bölgelerde tespit edildi, açıklansın" talebi üzerine Adli Tıp Kurumu tarafından tespitler rapor olarak açıklandı.

Rojin Kabaiş'in babası (DHA)Rojin Kabaiş'in babası (DHA)

TESPİT EDİLEN DNA SPERM DEĞİL

Raporda DNA örneklerinin genç kızın göğüs ve vajina bölgesinde bulunduğu belirtildi. Avukatlar, DNA örneklerinin bulunduğu bölge nedeniyle Rojin'e cinsel saldırı olma ihtimalinin tekrar ele alınması gerektiğini belirtti. Diyarbakır eski Baro Başkanı Av. Nahit Eren, 9 ay sonra 2 farklı erkeğe ait DNA örneklerinin Rojin'in bedeninin neresinden alındığına dair bilginin yazılı şekilde dosyaya gönderildiğini ifade ederek, soruşturma dosyasının başka bir aşmaya geçmesi gerektiğini söyledi. Tespit edilen DNA'nın sperm olmadığı, havadan öksürük yoluyla kabarcık şeklinde bulaş olabileceği, genç kızın bakire olduğu öğrenildi.

Rojin Kabaiş'in mezarı (DHA)Rojin Kabaiş'in mezarı (DHA)

"KIZIM İNTİHAR ETMEDİ"

Sabah'ta yer alan habere göre, kızının intihar etmesinin mümkün olmadığını ve cinayete kurban gittiğini söyleyen baba Nizamettin Kabaiş, "DNA'lar kime ait belirlensin. Bu iki kişi katildir, tutuklayın, onlara ağır ceza verin. Biz çok acı çekiyoruz. Kimler yaptı? Her şey Allah'ın izniyle açığa çıkacak ve biraz da olsa biz nefes alacağız. Rojin'in hayalleri yarıda kaldı. Rojin'e ne oldu?" dedi.

280 KİŞİLİK EKİP KURULDU 7 BİN ARAÇ İNCELENDİ

Rojin'in cep telefonunda yapılan incelemede kaybolduğu gün internette 'otopsi nedir', 'cesetler nerede yıkanır', 'cennet nasıl bir yerdir', 'cennet ile ilgili ayetler nelerdir', 'ölen birinin bankadaki parası nasıl çekilir', 'kulak ameliyatı sonrası stres', 'stresle nasıl başa çıkılır' gibi internet aramalarının olduğu tespit edilmişti.

Genç kızın yurda gitmeden 16 gün önce kulak ameliyatı olduğu öğrenildi. Rojin soruşturmasında üniversiteye ait 350 saatlik, çevre köylere ait 275 saatlik ve 20 saatlik araç kameraları görüntüsü incelenmiş, HTS analizleri yapılarak 16 kişinin ifadesine başvurulmuştu.

280 kişilik özel ekip kurulmuş, Van'a giriş çıkış yapan yaklaşık 7 bin araç üzerinde PTS (plaka tanıma sistemi) çalışması yapılmış, Van'da ve Diyarbakır'da araç kiralayan, otel kaydı olan tüm şahıslar incelenmişti.

Rojin Kabaiş'in mezarı (İHA)Rojin Kabaiş'in mezarı (İHA)


NE OLMUŞTU?
Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'ten DNA açıklaması: "En ağır ceza neyse onlara versinler"

