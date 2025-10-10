takvim-logo

Üniversite hastanesinde "gizli kamera" skandalı! Profesöre disiplin soruşturması

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "Gizli kamera" skandalı yaşandı. KBB Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M.T.'nin odasının önünde, üniversitenin güvenlik sistemine kayıtlı olmayan gizli bir kamera tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen disiplin soruşturmasında, Prof. Dr. M.T.'nin "kamu görevinden çıkarılması" talebiyle dosya YÖK Başkanlığı'na gönderildi. Soruşturmada, kameranın kişisel izleme ve dinleme amacıyla kullanıldığı, bunun da "görevi kötüye kullanma" ve "özel hayatın ihlali" kapsamına girdiği belirtildi. Prof. Dr. M.T. ise suçlamaları reddetti.

author-1
DHA
Üniversite hastanesinde gizli kamera skandalı! Profesöre disiplin soruşturması

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "Gizli kamera" skandalı yaşandı.

Üniversite hastanesinde gizli kamera skandalı! Profesöre disiplin soruşturması

AÜ Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. M.T. ve aynı bölümde öğretim görevlisi Dr. M.A. tarafından kullanılan odaların koridor bölümü orta ve üst kısmında, AÜ Hastanesi Başhekimliği'nin güvenlik kamera sistemine dahil olmayan kamera belirlendi.

Üniversite hastanesinde gizli kamera skandalı! Profesöre disiplin soruşturması

Bu kamera ile odalarının önünde bekleyen hastalar, araştırma görevlileri ve diğer ziyaretçilerin izlendiği, dinlendiği tespit edildi.

Üniversite hastanesinde gizli kamera skandalı! Profesöre disiplin soruşturması

Ayrıca hastanenin H bloktaki Kulak Burun Boğaz Poliklinik arka koridorunda bulunan ve Prof. Dr. Ü.O. tarafından kullanılan odanın yan tarafındaki odanın da 'Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz Odası' olarak kullanıldığı tespit edildi.

Üniversite hastanesinde gizli kamera skandalı! Profesöre disiplin soruşturması

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Prof. Dr. M.T. hakkında üniversite hastanesi güvenlik kamera sistemine dahil olmayan kamera kurmak ve söz konusu kamerayla usulsüz şekilde ses ve görüntü kaydı almak, hastane yönetimi bilgisi dışında H2-103 numaralı odanın Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz odası olarak kullanılması fiilini işlediği iddiasına istinaden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma sonunda Prof. Dr. M.T. ile çeşitli iddialarla ilgili 2 profesör ve öğretim görevlisi Dr. M.A., görevlerinden uzaklaştırıldı. Dr. M.A., 28 Nisan 2025 tarihinde görevinden istifa etti. Prof. Dr. Ü.O. ise hakkındaki karar sonrası 14 Temmuz 2025'te emekli oldu.

Üniversite hastanesinde gizli kamera skandalı! Profesöre disiplin soruşturması

YÜZ KIZARTICI VE UTANÇ VERİCİ HAREKETLER

Soruşturma neticesinde kameranın, görevin kötüye kullanılarak kurdurulduğu, güvenin kötüye kullanıldığı ve kişilerin özel hayatlarının ihlal edildiği, kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak fiiline uyan eylem olduğu nitelendirildi. Ayrıca kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmaya yönelik olduğu da ifade edilerek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi b fıkrası, 6-c hükmü ile 6-f bendi uyarınca 'kamu görevinden çıkarma' disiplin cezası verilmesi istendi.

Üniversite hastanesinde gizli kamera skandalı! Profesöre disiplin soruşturması

Prof. Dr. M.T.'nin kamu görevinden çıkarılması teklifi, YÖK Başkanlığı'na gönderildi. Prof. Dr. M.T. ise üniversiteye verdiği savunmasında usulsüz görüntü ve ses kaydı aldığı iddiasını reddetti.