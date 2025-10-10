Üniversite hastanesinde "gizli kamera" skandalı! Profesöre disiplin soruşturması
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "Gizli kamera" skandalı yaşandı. KBB Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M.T.'nin odasının önünde, üniversitenin güvenlik sistemine kayıtlı olmayan gizli bir kamera tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen disiplin soruşturmasında, Prof. Dr. M.T.'nin "kamu görevinden çıkarılması" talebiyle dosya YÖK Başkanlığı'na gönderildi. Soruşturmada, kameranın kişisel izleme ve dinleme amacıyla kullanıldığı, bunun da "görevi kötüye kullanma" ve "özel hayatın ihlali" kapsamına girdiği belirtildi. Prof. Dr. M.T. ise suçlamaları reddetti.