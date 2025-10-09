takvim-logo

Giresun'da zor anlar | Sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Giresun'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, özellikle Bulancak ilçesinde hayatı felç etti. Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sahil yolu ile şehir içi trafiğinde aksamalar yaşandı.

Giresun'da yağışın ardından Bulancak ilçe merkezinde araçlar su birikintileri arasında güçlükle ilerlerken, bazı araçlar yolda kaldı.

Giresun'da sağanak yağış hayatı felç etti

Giresun'da zor anlar | Sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü (İHA)Giresun'da zor anlar | Sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü (İHA)

İlçedeki birçok iş yeri ve apartman girişini su bastı.

Giresun'da zor anlar | Sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü (AA)Giresun'da zor anlar | Sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü (AA)

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Esnaf, iş yerlerine dolan suyu kovalar ve fırçalarla tahliye etmeye çalıştı. Bulancak Belediyesi ekipleri, su taşkınlarını önlemekte yetersiz kaldı.

Giresun'da zor anlar | Sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü (AA)Giresun'da zor anlar | Sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü (AA)

METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek, vatandaşları su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

