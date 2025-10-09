Giresun'da zor anlar | Sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü
Giresun'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, özellikle Bulancak ilçesinde hayatı felç etti. Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sahil yolu ile şehir içi trafiğinde aksamalar yaşandı.
Giresun'da yağışın ardından Bulancak ilçe merkezinde araçlar su birikintileri arasında güçlükle ilerlerken, bazı araçlar yolda kaldı.
İlçedeki birçok iş yeri ve apartman girişini su bastı.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Esnaf, iş yerlerine dolan suyu kovalar ve fırçalarla tahliye etmeye çalıştı. Bulancak Belediyesi ekipleri, su taşkınlarını önlemekte yetersiz kaldı.