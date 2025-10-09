Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 18:33

Eskişehir ile Bilecik'te oturan iki ailenin bireyleri, velayet davasının ardından tartıştı. Ailelerden birinin ferdi, diğer ailenin aracına sopayla zarar verdi.

Bilecik'te korku dolu anlar | Husumetli olduğu ailenin üzerine otomobilini sürdü! İşte o anlar (DHA)

Buna kızan araç sürücüsü E.F., yanındaki R.U. ile birlikte otomobiline binerek adliye çevresinde husumetli olduğu aileyi aramaya başladı. Sokakta Y.Z., V.M. ve Y.M.'yi gören E.F., otomobilini onların üzerine sürdü.