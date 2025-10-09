Bilecik'te korku dolu anlar | Husumetli olduğu ailenin üzerine otomobilini sürdü! İşte o anlar
Bilecik'te velayet davası sonrası ortalık savaş alanına döndü. Taraflardan biri, otomobilini husumetli olduğu ailenin üzerine sürdü. Otomobil apartmanın bahçe duvarına çarparken, olayın ardından çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Eskişehir ile Bilecik'te oturan iki ailenin bireyleri, velayet davasının ardından tartıştı. Ailelerden birinin ferdi, diğer ailenin aracına sopayla zarar verdi.
Buna kızan araç sürücüsü E.F., yanındaki R.U. ile birlikte otomobiline binerek adliye çevresinde husumetli olduğu aileyi aramaya başladı. Sokakta Y.Z., V.M. ve Y.M.'yi gören E.F., otomobilini onların üzerine sürdü.
3 kişi kaçarak kurtulurken, otomobil bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Ardından iki grup arasında sopalı kavga çıktı.