Giresun'da sağanak yağış hayatı felç etti
Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 20:15
Giresun'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, özellikle Bulancak ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sahil yolu ile şehir içi trafiğinde aksamalar yaşandı.
