Diyanet 10 Ekim 2025 hutbesi: İşte bu haftaki Cuma hutbesinin tam metni

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 23:38

Bu haftanın Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. 10 Ekim'de okunacak hutbede, Müslümanların manevi dünyalarını diri tutacak ayetler ve hadisler ışığında birlik ve dayanışma vurgusu öne çıkıyor.

Fotoğraflar: AA

10 EKİM CUMA HUTBESİ

CENÂB-I HAKK'IN NAZARGÂHI: KALP

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir gün ashabına helaller ve haramlarla alakalı birtakım şeyleri anlattıktan sonra şu uyarıda bulundu: "Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bedenin tamamı iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! İşte o et parçası, kalptir."

Aziz Müminler!

Kalp; Cenâb-ı Hakk'ın nazargâhıdır. İman ve takvanın, irfan ve hikmetin mekânıdır. Nezaket ve zarafetin membaı, ilâhî aşkın ve muhabbetin mihenk noktasıdır. Kalp; sevgi ve nefretin, cesaret ve korkaklığın, iyilik ve kötülüğün, hâsılı bütün duyguların merkezidir.