Akran zorbalığı yüzünden beyin kanaması geçirmişti: Ailenin avukatından şok iddia!

Fotoğraf, (DHA)



'BEYNİNE 25 DAKİKA KADAR BİR OKSİJEN GİTMEDİĞİ SÖZLÜ OLARAK TESPİT EDİLDİ'

Tanık ifadeleri hakkında bilgi veren Çimendere, "Tanık beyanlarının genel manada topluca bir sentezini yaptığımda, olayın oluşundan anladığım kadarıyla müvekkilimin farklı bir arkadaşıyla aralarında şınav çekme üzerine bir iddialaşma oluyor. Sonrasında diğer suça sürüklenen çocuğumuz ve başka bir arkadaşı bunu duyuyor. Müvekkilimle alay edercesine gülmeye başlıyorlar. Hatta öğretmenleri de uyarıyor. Sonrasında ayağa basma gerekçesiyle aralarında itişme başlıyor. Müvekkilim bilinçli bir şekilde tutularak yere düşürülüyor. Düşme neticesinde başını öğretmen masasına çarpıyor. Baygın halde yere düşüyor. Şiddet hadisesinin devamı getiriliyor. Darbedilmeye, yumruklanmaya devam ediliyor. Kendisi titremeye başlayıp da ağzından 'beyaz köpük' diye tabir edeceğimiz sıvı gelmeye başladıktan sonra da arkadaşları durumun vahametini fark edip şüpheli çocuğumuzu üzerinden alıyor" ifadelerini kullandı.



Fotoğraf, (DHA)

'ÖNCEYE DAYALI BİR HUSUMET YOK'

Çimendere, "Aynı şekilde düşürülmeden evvel de 5-6 yumruk darbesinin uygulanması gibi bir durum söz konusu. 2 çocuk arasında önceye dayalı bir husumet yok. Çocukların haricen başka arkadaşlarıyla yaşadıkları bir problem de yok. Yaşanan bu olayı 'Çocuklar arası kavga' ya da 'akran zorbalığı' deyip, geçiştirmeyelim. Bu tür olaylar durumun, konunun, boyutun nerelere kadar ulaşabileceğine göz önünde bulundurmamızı sağlasın. Lütfen çocuklarımıza bu bilinci aşılayalım ya da rehabilite olma imkanı sağlayalım. Hastanede müvekkilime yapılmış birtakım tetkikler var. Henüz raporlanmadı ve bununla ilgili dakikalık oran değişiklik arz edebilir. Ancak doktoruyla yaptığımız görüşmeler neticesinde M.D.Y.'nin yaklaşık 25 dakika boyunca oksijen gitmediği sözlü olarak tespit edildi" diye konuştu.



